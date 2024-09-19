В работе «Киевстара» произошел сбой: когда восстановят мобильную связь

Об этом свидетельствуют комментарии пользователей под постом «Киевстар» на странице в Facebook.

В частности, проблемы со связью и мобильным интернетом наблюдаются в Днепропетровской области, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Черкассах, Сумах, Чернигове, Запорожье и т.д.

Позже мобильный оператор «Киевстар» подтвердил, что 19 сентября в работе некоторых сервисов сети «Киевстар» произошел технический сбой.

По словам компании, специалисты «Киевстар» локализовали проблему и оперативно приступили к устранению последствий. Работы по восстановлению работоспособности сети продолжаются.

«В работе услуг голосовой связи и интернета в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности, однако в течение 30 мин. они будут устранены», — сказали в компании.

Напомним, 12 декабря 2023 года в работе украинского оператора «Киевстар» произошел мощный сбой. Это повлекло за собой неполадки в работе банкоматов и терминалов. Причиной сбоя стала мощная кибератака, которую расследовало СБУ.