У роботі «Київстару» стався збій: коли відновлять мобільний зв’язок

Про це свідчать коментарі користувачів під постом «Київстар» на сторінці у Facebook.

Зокрема, проблеми зі зв’язком і мобільним інтернетом спостерігаються в Дніпропетровській області, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Черкасах, Сумах, Чернігові, Запоріжжі тощо.

Пізніше мобільний оператор «Київстар» підтвердив, що 19 вересня в роботі деяких сервісів мережі «Київстар» стався технічний збій.

За словами компанії, фахівці «Київстар» локалізували проблему й оперативно приступили до усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі тривають.

«У роботі послуг голосового зв’язку та інтернету в східних і північних регіонах України все ще можуть виникати певні складнощі, однак упродовж 30 хв. їх буде усунуто», – сказали в компанії.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року в роботі українського оператора «Київстар» стався потужний збій. Це спричинило неполадки в роботі банкоматів і терміналів. Причиною збою стала потужна кібератака, яку розслідувало СБУ.