У роботі «Київстару» стався збій: коли відновлять мобільний зв’язок

З ранку четверга, 19 вересня, абоненти найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» стали масово скаржитися на проблеми з мобільним зв’язком.
Про це свідчать коментарі користувачів під постом «Київстар» на сторінці у Facebook.
Зокрема, проблеми зі зв’язком і мобільним інтернетом спостерігаються в Дніпропетровській області, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Черкасах, Сумах, Чернігові, Запоріжжі тощо.
Пізніше мобільний оператор «Київстар» підтвердив, що 19 вересня в роботі деяких сервісів мережі «Київстар» стався технічний збій.
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За словами компанії, фахівці «Київстар» локалізували проблему й оперативно приступили до усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі тривають.
«У роботі послуг голосового зв’язку та інтернету в східних і північних регіонах України все ще можуть виникати певні складнощі, однак упродовж 30 хв. їх буде усунуто», – сказали в компанії.
Нагадаємо, 12 грудня 2023 року в роботі українського оператора «Київстар» стався потужний збій. Це спричинило неполадки в роботі банкоматів і терміналів. Причиною збою стала потужна кібератака, яку розслідувало СБУ.