Новости Одессы и Одесской области

В Одессе прогремел взрыв: город атаковали ракетой, поднимается дым

В Одессе прогремел взрыв: город атаковали ракетой, поднимается дым

Днем 17 мая 2024 года российские агрессоры нанесли по Одессе ракетный удар, предположительно баллистической ракетой. Жители некоторых районов наблюдают столб дыма, поднимающегося с земли.

Тревогу в Одессе объявили 15:15, а уже через две минуты местные паблики сообщили о сильном взрыве. Очевидцы говорят о столбе дыма, поднимающимся над одним их пригородов. 

Перед этим мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистичекого вооружения с территории ранее оккупированного Крыма.

Ракета, скорее всего была баллистической, типа “Искандер” или ее аналог из Северной Кореи/Ирана. Об этом говорит малое время подлета (всего несколько минут).

Подробностей о том, куда попало, разрушениях и пострадавших, пока не сообщалось.

Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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