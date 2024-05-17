В Одессе прогремел взрыв: город атаковали ракетой, поднимается дым

Днем 17 мая 2024 года российские агрессоры нанесли по Одессе ракетный удар, предположительно баллистической ракетой. Жители некоторых районов наблюдают столб дыма, поднимающегося с земли.
Тревогу в Одессе объявили 15:15, а уже через две минуты местные паблики сообщили о сильном взрыве. Очевидцы говорят о столбе дыма, поднимающимся над одним их пригородов.
Перед этим мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистичекого вооружения с территории ранее оккупированного Крыма.
Ракета, скорее всего была баллистической, типа “Искандер” или ее аналог из Северной Кореи/Ирана. Об этом говорит малое время подлета (всего несколько минут).
Подробностей о том, куда попало, разрушениях и пострадавших, пока не сообщалось.
Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией.