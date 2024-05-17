В Одессе прогремел взрыв: город атаковали ракетой, поднимается дым

Тревогу в Одессе объявили 15:15, а уже через две минуты местные паблики сообщили о сильном взрыве. Очевидцы говорят о столбе дыма, поднимающимся над одним их пригородов.

Перед этим мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистичекого вооружения с территории ранее оккупированного Крыма.

Ракета, скорее всего была баллистической, типа “Искандер” или ее аналог из Северной Кореи/Ирана. Об этом говорит малое время подлета (всего несколько минут).

Подробностей о том, куда попало, разрушениях и пострадавших, пока не сообщалось.

Одесская Жизнь продолжает следить за ситуацией.