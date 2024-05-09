В Одессе взрывы – россияне ударили баллистикой в сакральный для них день

Как известно, сегодняшний день, 9 мая – сакральная для россиян дата. И было вполне ожидаемо, что террористы и военные преступники не преминут воспользоваться возможностью нанести по Украине очередной ракетный удар. Так и случилось.
Сегодня в Одессе уже неоднократно звучал сигнал воздушной тревоги. Последний раз горожане услышали сирену в 17:09. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о целях на Одессу и Черноморск.
И уже спустя несколько минут одесситы услышали два взрыва.
Предварительно, после атаки один прилет и одно сбитие. Но официальную информацию предоставит немного позже Силы обороны юга Украины.
Отбой тревоги дали в 17:24. Но не исключено, что это не последняя тревога за сегодняшний день. Настоятельно рекомендуем не игнорировать сигнал тревоги и сразу же отправляться в укрытия или по крайней мере придерживаться «правила двух стен».