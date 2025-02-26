Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, чиновник, ответственный за эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, систематически пренебрегал своими обязанностями. Он не обеспечивал надлежащую охрану полигона, не принимал меры противопожарной безопасности, из-за чего в июне 2023 года из-за произошел масштабный пожар, который длился 11 дней. Огонь вызвал выброс биогаза и других опасных веществ в воздух на площади более 1 гектара.

В сентябре произошел новый пожар, который из-за сухой погоды и сильного ветра быстро распространился на 0,28 гектара. Ликвидировать его удалось лишь через 9 часов.

Оба пожара привели к значительному загрязнению воздуха. Общая сумма экологического ущерба превысила 4,7 млн гривен.

Директору инкриминируется служебная халатность и загрязнение атмосферного воздуха опасными веществами и отходами из-за нарушения специальных правил, что создало угрозу для жизни, здоровья людей и окружающей среды по ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 241 УК Украины.

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