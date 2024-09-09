Как работает аэротрансфер: сколько ехать из Одессы в Кишинев

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

В марте поточного года из Одессы запустили специальный аэротрансфер для ускорения проезда украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев. Благодаря этому вся поездка от Одессы до молдавского аэропорта занимает 3,5 часа.

«Замысел — чтобы люди за 3,5 часа «железно» могли добраться до аэропорта и не опоздать на самолет. Мы также договорились с перевозчиком, что военнослужащие будут иметь скидки на этот трансфер. Это — частная компания, у нас с ними подписан меморандум по обеспечению трансфера. Из бюджета мы не тратим на это денег. Перевозчик долгое время вообще работал с минусовой дельтой, сейчас уже есть прибыль», — рассказал Кипер.

Благодаря прибыли от перевозок уже закуплено оборудование для военных на сумму более 150 тыс. грн.

«Перевозчики также помогают нам обеспечивать военных, в частности мы вместе покупали 3D-принтеры для ВСУ», — отметил руководитель ОВА.

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Как работает аэротрансфер

Аэротрансфер Одесса-Кишинев отправляется ежедневно в 08:00 с АС «Старосенная» и в 17:00 из аэропорта г. Кишинев.

Стоимость билета — 800 грн.

Приобретать билет надо заранее. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева.

При покупке надо предоставить:

копии билета на самолет с отправлением из Кишинева;

указать личные данные и сведения о военном учете;

сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью;

документы дающие право на скидку;

Скидка в 50% предусмотрена для военных и членов их семей (жена/муж, дети), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.

Регистрация на рейсы по ссылке: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/