Новости Одессы и Одесской области

В правительстве Украины замахнулись на Олимпиаду-2030

В правительстве Украины замахнулись на Олимпиаду-2030

В Кабмине изучают возможность провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. В правительстве обсуждают вопрос с местом и стоимостью проведения Олимпиады. 

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Об этом “Суспильному” заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

“Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры. Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду – это классная цель для нас. Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны (рабочие – ред.) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы – это туризм”, – заявил министр.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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