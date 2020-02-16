Одесская каратистка Анжелика Терлюга пробилась на Олимпиаду

Одесситка Анжелика Терлюга стала первой украинской спортсменкой-каратисткой, которая примет участие в Олимпийских играх. Они пройдут в 2020 году в Японии.
“Лицензия для Украины на Олимпийские игры. Я не знаю даже , что сказать … как описать эмоции словами… просто не верю, что это происходит со мной… мне кажется завтра проснусь, и это все был прекрасный сон”, – написала она на своей странице в Facebook.
Анжелика Терлюга вышла в финал на турнире премьер-лиги, проходящем в Дубае, и досрочно, за три турнира до финиша отбора, обеспечила себе олимпийскую лицензию.
Карате в этом году дебютирует в программе Олимпиады.
Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
Фото: Анжелика Терлюга
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