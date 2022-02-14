В правительстве хотят продать территорию женской колонии в Одессе

Министерство юстиции Украины передало территорию Черноморской женской исправительной колонии №71 Фонду госимущеста для продажи на аукционе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Женская колония расположена в Одессе по адресу Люстдорфская дорога, 15.
Исправительная колония продается одновременно с семью другими подобными учреждениями в Украине.
Пока начальная цена для аукциона остается неизвестной. Также не было заявлено о дате торгов.
Первой государство будет продавать «Державскую исправительную колонию №110» в Николаеве. Дата торгов назначена на 10 марта.
Черноморская женская исправительная колония №71 – одно из двух мест отбывания наказания женщинами в Украине, где осужденные могли находиться вместе с детьми до достижения ими трехлетнего возраста. Туда отправляли женщин, совершивших преступление впервые.
Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в Одесской области выставил на продажу Южную исправительную колонию №51, расположенную в Одессе. Она не действует с 2019 года после того как в ее стенах вспыхнул бунт заключенных.
Было несколько попыток продать бывшее исправительное учреждение, но желающих его приобрести так и не нашлось.
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