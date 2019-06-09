Подземный ход, дорога из гранита и «расстрелянные» стены: какие тайны хранит колония №51?

При ликвидации Южной исправительной колонии №51 почему-то никто не принимает во внимание, что здания тюремного замка — это уникальные архитектурные памятники, которые могут пополнить список исторического наследия Одессы. А ведь это — привлечение туристов и новые деньги в городскую копилку.

Одесская тюрьма — копия «Крестов»

Первая тюрьма в Одессе появилась только в 1826 году. Она располагалась на Тюремной, ныне Привокзальной площади и вмещала 400 заключенных. Через несколько десятков лет Григорий Маразли выделил участок на Люстдорфской дороге, где в 1891 году началось строительство тюремного замка. За качеством работ следил специально созданный строительный комитет, так как здание относилось к самым значимым сооружениям города.

Проектирование тюремного замка поручили архитектору Антонию Томишко, который перед этим закончил строительство питерских «Крестов», и, не мудрствуя лукаво, сделал одесскую тюрьму точной копией питерских застенок. Главное здание замка было построено в виде креста, в центре которого находится башня. От нее расходятся галереи с камерами. Все металлические лестницы и переходы отливали на литейно-механическом заводе Бертрана, а кирпичи привозили с завода Лупакова.

А вот проект арки главных ворот принадлежал Александру Бернардацци — автору самых знаковых сооружений Одессы.

Котовский водил по тюрьме экскурсии

На V Международном тюремном конгрессе в Париже одесская и московская тюрьмы были признаны самыми благоустроенными в стране. Здесь в каждой камере были туалеты, водяное отопление и система вентиляции. В замке также были баня, кузница, кухня, больница и церковь. Дорога от центральных ворот была вымощена гранитом и сохранилась до наших дней. А еще рассказывают, что в тюремном замке был подземный ход, который вел прямо на Второе христианское кладбище, однако в советское время его залили бетоном.

В марте 1917 года в одесской тюрьме вспыхнул бунт. Котовский и помощник присяжного поверенного Звонкий сумели получить контроль над тюрьмой. Мятежники установили свои порядки — открыли все камеры, убили или выгнали надзирателей, а Котовский стал лично водить по тюрьме экскурсии.

Во время Второй мировой войны румынские оккупанты расстреливали в тюремном замке одесситов, которые боролись против фашизма. На стенах даже остались следы от пуль.

Знаменитые арестанты

В одесском тюремном замке сидели многие исторические личности: Лев Троцкий, Мишка Япончик, Григорий Котовский, болгарский анархист Тодоров, участник восстания на «Потемкине» Панас Матюшенко. Здесь отбывал заключение разбойник Павел Бузин по кличке Павка-грузин. Он обладал немереной силой и был одним из первых «авторитетов» — его слово было законом для бандитской братии. Кроме того, здесь провел несколько месяцев писатель и лидер сионизма Владимир Жаботинский.

Напомним, 27 мая заключенные устроили бунт в колонии 51. После этого было принято решение законсервировать тюрьму, а заключенных начали переводить в другие исправительные учреждения,. Вот только одесситы не верят, что этот участок земли останется стоять пустым.

Фото: “Одесской жизни”, IGotoWorld