В поселке под Одессой «с нуля» построят амбулаторию семейной медицины

Черноморский поселковый совет объявил тендер по строительству здания амбулатории общей практики семейной медицины. Она будет располагаться на улице Гвардейской, 32/5.

Соответствующая информация опубликована на площадке госзакупок Prozorro.

За работы заказчик готов заплатить 52 млн 611 тысяч 436 гривен.

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В тендерной документации указано, что кроме здания на объекте установят ограждение и две велопарковки.

Аукцион запланирован на 20 августа, а строительство амбулатории хотят завершить до 1 апреля 2025 года.