В поселке под Одессой «с нуля» построят амбулаторию семейной медицины

В поселке Черноморское Одесского района (бывшая Чабанка) собираются потратить 52 миллиона на строительство новой амбулатории семейной медицины.
Черноморский поселковый совет объявил тендер по строительству здания амбулатории общей практики семейной медицины. Она будет располагаться на улице Гвардейской, 32/5.
Соответствующая информация опубликована на площадке госзакупок Prozorro.
За работы заказчик готов заплатить 52 млн 611 тысяч 436 гривен.
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В тендерной документации указано, что кроме здания на объекте установят ограждение и две велопарковки.
Аукцион запланирован на 20 августа, а строительство амбулатории хотят завершить до 1 апреля 2025 года.