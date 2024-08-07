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У селищі під Одесою “з нуля” побудують амбулаторію сімейної медицини

У селищі під Одесою “з нуля” побудують амбулаторію сімейної медицини

У селищі Чорноморське Одеського району (колишня Чабанка) збираються витратити 52 мільйони на будівництво нової амбулаторії сімейної медицини.

Чорноморська селищна рада оголосила тендер з будівництва будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вона розташовуватиметься на вулиці Гвардійській, 32/5.

Відповідну інформацію опубліковано на майданчику держзакупівель Prozorro.

За роботи замовник готовий заплатити 52 млн 611 тисяч 436 гривень.

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тендер

У тендерній документації зазначено, що крім будівлі на об’єкті встановлять огорожу і дві велопарковки.

Аукціон заплановано на 20 серпня, а будівництво амбулаторії хочуть завершити до 1 квітня 2025 року.

 

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