Одессу атакуют баллистикой: подробности атаки 20 сентября

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 13:55 . Мониторинговые каналы сообщали об активности пусковых установок баллистических ракет в Крыму. А уже в 13:57 одесситы услышали мощный взрыв.

Предварительно, был Одессу атаковали баллистикой с кассетным зарядом.

Угроза пусков баллистических ракет из Крыма до сих пор продолжается.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!», — пишет официальный телеграм-канал мэрии.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении актуальной информации сразу же оповестит своих читателей.

Напомним, ночь на субботу, 14 сентября, снова оказалась неспокойной для одесситов: российские террористы в очередной раз атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов.

В результате падения обломков сбитых «шахедов» были разрушены 3 сооружения в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства, поврежден жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.