Одессу атакуют баллистикой: подробности атаки 20 сентября

Днем, 20 сентября 2024 года, в Одессе прозвучал сильный взрыв. Буквально за минуту до этого дали тревогу. После взрыва над Одессой поднимается дым.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 13:55 . Мониторинговые каналы сообщали об активности пусковых установок баллистических ракет в Крыму. А уже в 13:57 одесситы услышали мощный взрыв.
Предварительно, был Одессу атаковали баллистикой с кассетным зарядом.
Угроза пусков баллистических ракет из Крыма до сих пор продолжается.
«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!», — пишет официальный телеграм-канал мэрии.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении актуальной информации сразу же оповестит своих читателей.
Напомним, ночь на субботу, 14 сентября, снова оказалась неспокойной для одесситов: российские террористы в очередной раз атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО длилась более трех часов.
В результате падения обломков сбитых «шахедов» были разрушены 3 сооружения в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства, поврежден жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.