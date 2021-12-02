В порту «Южный» показали, как разгружают лопасти ветряков по 80 м длиной

Лопасти предназначены для ветроэлектростанций и уже выгружены с судна BBC LIMA на Госпредприятии Морской торговый порт «Южный».

Об этом сообщила пресс-служба порта.

Благодаря слаженной работе стивидоров, диспетчеров, докеров-механизаторов и всего коллектива госстивидора, интенсивность обработки судна повышается. Свое мастерство показали крановщики, с идеальной точностью выгружая лопасти длиной 79 метров и весом более 22 тонн.

— сказано в сообщении.

Всего к выгрузке заявлено 494 тн.

Лопасти и другой груз предназначены для Тилигульской ветроэлектростанции, которая находится в Николаевской области.

Там на берегу Тилигульского лимана планируют установить 100 с лишним ветротурбин.

Ветряки раставят вдоль побережья Тилигульского лимана на расстоянии более километра и от воды, и от сельских домов. Проект реализуют украинская компания ДТЭК и датская Vestas.

Судно BBC LIMA пришвартовалось к 7 причалу ГП «МТП «Южный» 28 ноября. На борту расположены лопасти и другие элементы ветроэлектростанций. Завершить обработку судна планируется сегодня, 2 декабря.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран Европы с наибольшим количеством ветряных электростанций.

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Фото ГП МТП «Южный»