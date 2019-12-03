В Одесской области хотят построить ветроэлектростанцию на 15 тысяч домов

Ветроэлектростанцию мощностью 16,5 МВт планируют построить на территории села Павловка в Арцизском районе.

Одесская облгосадминистрация поддержала инвестиционный проект альтернативной энергетики «Арцизская ВЭС», сообщает пресс-служба ОГА. Заказчиком выступает местная территориальная громада.

«Только одна установка обеспечит электроэнергией пять тысяч жилых домов. А по предварительному проекту, планируется установка трех таких систем. Площадь установок будет занимать лишь 1% выделенной территории и позволит заниматься фермерством на этой земле”, – сказал заместитель руководителя Одесской ОГА Денис Ванаш.

Системы будут установлены на расстоянии двух километров от жилых домов, чтобы никому не мешал шум. Это на 1,5 километра больше установленных норм, добавил Денис Ванаш.

Срок эксплуатации объекта составит минимум 20 лет, при этом уровень выбросов в окружающую среду значительно уменьшится.

Для получения разрешения на строительство компании необходимо получить оценку влияния на окружающую среду и стратегическую экологическую экспертизу.

Фото: i1.wp.com 1

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