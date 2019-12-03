fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области хотят построить ветроэлектростанцию на 15 тысяч домов

В Одесской области хотят построить ветроэлектростанцию на 15 тысяч домов

Ветроэлектростанцию мощностью 16,5 МВт планируют построить на территории села Павловка в Арцизском районе.

Одесская облгосадминистрация поддержала инвестиционный проект альтернативной энергетики «Арцизская ВЭС», сообщает пресс-служба ОГА. Заказчиком выступает местная территориальная громада.

«Только одна установка обеспечит электроэнергией пять тысяч жилых домов. А по предварительному проекту, планируется установка трех таких систем. Площадь установок будет занимать лишь 1% выделенной территории и позволит заниматься фермерством на этой земле”, – сказал заместитель руководителя Одесской ОГА Денис Ванаш.

Системы будут установлены на расстоянии двух километров от жилых домов, чтобы никому не мешал шум. Это на 1,5 километра больше установленных норм, добавил Денис Ванаш.

Срок эксплуатации объекта составит минимум 20 лет, при этом уровень выбросов в окружающую среду значительно уменьшится.

Для получения разрешения на строительство компании необходимо получить оценку влияния на окружающую среду и стратегическую экологическую экспертизу.

Фото: i1.wp.com 1

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить