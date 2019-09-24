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Новости Одессы и Одесской области

Под Овидиополем открыли самую большую в Одесской области ветроэлектростанцию

Под Овидиополем открыли самую большую в Одесской области ветроэлектростанцию

Ветряная электростанция мощностью 32 МВт открылась между Овидиополем и Грибовкой. Это третья по счету электростанция в Овидиопольском районе.

Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы Одесского облсовета Юрий Димчогло, ВЭС построена турецким инвестором – компанией “Güriş holding” при партнерстве с американской “General Electric”.

Напомним, по данным Европейской ассоциации ветроэнергетики (Wind Europe) за последние полгода, Украина вошла в пятерку стран Европы с наибольшим количеством ветряных электростанций.

В первом квартале 2019 года в Украине введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей, что на 16% больше чем за весь 2018 год.

В Одесской области первая ветряная электростанция была построена в 2018 году в Овидиопольском районе.

Фото: Юрий Димчогло

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