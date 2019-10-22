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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области построят две новые ветроэлектростанции

В Одесской области построят две новые ветроэлектростанции

В регионе в последнее время строят много новых объектов “зеленой энергетики” – ветряные и солнечные электростанции. Еще две ветроэлектростанции появятся в Килийском и Арцизском районах.

Это будут электростанции мощностью по 16,5 МВт, состоящие из трех ветрогенераторов. В Одесской облгосадминистрации уже согласовали детальные планы территорий под строительство, сообщает “УСИ”.

Одна из ветряных электростанций расположится в Килийском районе, между селом Шевченково и Килией, вторая – возле села Виноградовка в Арцизском районе.

Электростанции будут поставлять электроэнергию в близлежащие населенные пункты.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран Европы с наибольшим количеством ветряных электростанций.

По информации Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, в 2018 году в стране были введены в эксплуатацию 10 ветряных электростанций общей мощностью 67,7 МВт.

В первом квартале 2019 года в Украине введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей, что на 16% больше чем за весь 2018. Ветряные и солнечные в этом году составляют 99,5% введенных мощностей.

Фото: i1.wp.com

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