В порт Черноморска зашло первое с начала войны судно

Первое судно с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину зашло в порт города Черноморск Одесской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Речь идет о сухогрузе «FULMAR S» под флагом Барбадоса.

«Это событие является важным сигналом для рынка, что «зерновая инициатива» – это безопасная и главное выгодная бизнес-возможность судовладельцев вернуться в украинские порты», — подчеркнул Александр Кубраков.

В порту судно FULMAR S загрузят зерном, впоследствии оно отправится в Турцию.

Всего в министерстве планируют через две недели наладить систему и отправлять 3-5 судов в сутки.

Со следующей недели начнет работать также порт «Южный», сообщил министр.

Напомним, что 7 августа из Черноморского и Одесского портов выел второй караван из 4-х судов с экспортным продовольствием.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».