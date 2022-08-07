Новости Одессы и Одесской области

В порт Черноморска зашло первое с начала войны судно

В порт Черноморска зашло первое с начала войны судно

Первое судно с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину зашло в порт города Черноморск Одесской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Речь идет о сухогрузе «FULMAR S» под флагом Барбадоса.

«Это событие является важным сигналом для рынка, что «зерновая инициатива» – это безопасная и главное выгодная бизнес-возможность судовладельцев вернуться в украинские порты», — подчеркнул Александр Кубраков.

В порту судно FULMAR S загрузят зерном, впоследствии оно отправится в Турцию.

первое судно с начала войні пришло в Одессую область

Всего в министерстве планируют через две недели наладить систему и отправлять 3-5 судов в сутки.

Со следующей недели начнет работать также порт «Южный», сообщил министр.

Напомним, что 7 августа из Черноморского и Одесского портов выел второй караван из 4-х судов с экспортным продовольствием.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить