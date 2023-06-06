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В порт «Южный» впервые за долгий период зашло судно под загрузку

В порт «Южный» впервые за долгий период зашло судно под загрузку

Совместный координационный центр (СКЦ) 5 июня 2023 года провел по меньшей мере по одной инспекции на вход и выход судов в порты Украины, которые стали первыми после 31 мая. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно информации, на вход в порт «Южный» прошел сухогруз Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тысяч тонн под флагом Панамы, который стал первым судном в направлении этого порта, пропущенным после 2 мая. Сейчас он двигается со стороны Турции в направлении Украины по Черному морю.

В направлении выхода СКЦ в понедельник провел инспекцию сухогруза Maroulio S, следующего из порта «Черноморск» в Испанию с 65,8 тысячи тонн кукурузы. В настоящее время судно прошло по проливам Босфор и Дарданеллы и движется по Средиземному морю.

судно

18 мая Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение разблокировали на 60 дней. Министр подчеркнул, что считает, что зерновая инициатива была действующей, поскольку пролонгирована в марте сроком на 120 дней, то есть до 18 июля.

Но с середины апреля россия безосновательно начала ограничивать работу Инициативы, а с мая фактически заблокировала ее, отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты.

Поэтому почти 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% — это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев.

17 мая из порта Черноморска вышел пока еще последний балкер зернового соглашения с 30 тысячами тонн кукурузы. По состоянию на этот день под загрузкой агропродукцией в портах Одесской области судов не было.

11 мая Александр Кубраков сообщил, что ООН и Турция как подписанты инициативы понимают, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать.

В тот же день министерство обороны Турции информировало, что переговоры с участием Украины, Турции, России и представителей ООН продолжатся. Зерновое соглашение не приняли, а россия, со своей стороны, продолжала шантажировать ситуацию и пыталась решать вопросы с учетом своих требований, например, перевключили «Россельхозбанк» в SWIFT.

После 9 мая ни одно судно не было пропущено в украинские порты в рамках соглашения.

Напомним, что долгое время страна-агрессор не пропускает суд в порт «Южный». Таким образом, Россия пытается добиться согласия Украины на экспорт российского аммиака через химический терминал в этом порту.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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