В Одесской области пассажирский автобус налетел на зерновоз – есть жертвы

Погиб один пассажир автобуса, четверо госпитализированы. Трагедия произошла на Киевской трассе, недалеко от Любашевки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В результате столкновения рейсового автобуса, который ехал из Молдовы, и зерновоза “МАН” пострадали пассажиры автобуса: один погиб, четверо доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.

Авария произошла около четырех часов утра возле пгт Любашевка Подольского района. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.

Ранее сообщалось, что под Одессой разбился автобус “Херсон” – “Щецин” (Польша)

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области