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В Одесской области пассажирский автобус налетел на зерновоз – есть жертвы

В Одесской области пассажирский автобус налетел на зерновоз – есть жертвы

Погиб один пассажир автобуса, четверо госпитализированы. Трагедия произошла на Киевской трассе, недалеко от Любашевки.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В результате столкновения рейсового автобуса, который ехал из Молдовы, и зерновоза “МАН” пострадали пассажиры автобуса: один погиб, четверо доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.

Авария произошла около четырех часов утра возле пгт Любашевка Подольского района. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.

разбитый зерновоз полициейский на месте дтп

Ранее сообщалось, что под Одессой разбился автобус “Херсон” – “Щецин” (Польша)

Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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