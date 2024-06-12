В Одесской области зарезали подростка: в чем обвиняют полицию

Как сообщают одесские СМИ, в ночь на 11 июня в селе Троицкое двое учеников 9-го класса стояли на остановке, когда к ним подошел 18-летний парень и попросил закурить. Услышав отказ, он ударил ножом в грудь и живот одного из мальчиков, а второму порезал ногу и сбежал.

Первый подросток скончался до приезда скорой, второго забрали в больницу. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления переселенца из Харьковской области, который во всем признался. Он рассказал, что нож выбросил по дороге домой.

В полиции происшествие пока не комментировали.

Отметим, местные жители обвиняют полицию в бездействии и покрывательстве преступника. Об этом можно судить из видео, распространенного одесскими телеграм-каналами. Дело даже дошло до нападения на полицейских. А те в, свою очередь, чуть не задавили людей, которые требовали объяснений от правоохранителей.

