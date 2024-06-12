В Одесской области зарезали подростка: в чем обвиняют полицию

В Одесской области зарезали подростка: в чем обвиняют полицию

Полиция задержала студента из Харькова, который в селе Троицкое Подольского района Одесской области напал на двух подростков с ножом. Один — от полученных ран скончался, другой сейчас в больнице. 

Как сообщают одесские СМИ, в ночь на 11 июня в селе Троицкое двое учеников 9-го класса стояли на остановке, когда к ним подошел 18-летний парень и попросил закурить. Услышав отказ, он ударил ножом в грудь и живот одного из мальчиков, а второму порезал ногу и сбежал.

Первый подросток скончался до приезда скорой, второго забрали в больницу. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления переселенца из Харьковской области, который во всем признался. Он рассказал, что нож выбросил по дороге домой.

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В полиции происшествие пока не комментировали.

Отметим, местные жители обвиняют полицию в бездействии и покрывательстве преступника. Об этом можно судить из видео, распространенного одесскими телеграм-каналами. Дело даже дошло до нападения на полицейских. А те в, свою очередь, чуть не задавили людей, которые требовали объяснений от правоохранителей.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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