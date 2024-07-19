На Привозе толпа напала на полицейских — тем пришлось стрелять

На Привозе толпа напала на полицейских — тем пришлось стрелять

Сегодня, 19 июля, во время задержания мужчины возле Привоза люди перекрыли дорогу полицейской машине, призошел конфликт, во время которого раздался выстрел. Некоторые участники инцидента задержаны.

Сегодня в районе Привоза происходило преследование мужчины и, когда полицейские его задержали, их автомобиль окружила толпа людей. Один из правоохранителей забрызгал женщину газовым баллончиком и открыл стрельбу в воздух.

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Происшествие прокомментировали в патрульной полиции Одесской области.

Сегодня в Одессе возле рынка Привоз патрульные остановили автомобиль BMW. По словам правоохранителей водитель был в состоянии наркотического опьянения. Мужчина нецензурно выражался, оказывал сопротивление, пройти освидетельствование отказывался.

«Возле служебного авто собралась толпа людей, которые пытались помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы спецсредство — баллончик с газом раздражающего действия, вытащил пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил», — рассказали патрульные.

Во время потасовки водитель пытался убежать. Его и еще двух человек доставили в отделение полиции.

стрельба возле Привоза

стрельба возле Привоза

В полиции Одесской области добавили, что «в результате толкотни на патрульном разорвали форменную одежду».

Сейчас на место происшествия направлены дополнительные наряды полиции.

В тоже время местные телеграм-каналы сообщают, что мужчину пытались задержать с целью доставить в ТЦК и СП для проверки военно-учетных данных. Окружающие посчитали такие действия принудительной мобилизацией и “вступились” за него: заблокировали полицейское авто и попробовали “отбить” мужчину у полицейских.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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