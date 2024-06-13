В Одессе стреляли на Французском бульваре и по дому на Пересыпи – что известно

Конфликт в ресторане закончился стрельбой

По сообщению областного управления полиции, об инциденте, который произошел днем 12 июня на Французском бульваре, правоохранителям сообщила местная жительница. Женщина отметила, что видела из окна своей квартиры компанию парней, которые кричали и дрались, а затем услышала звук выстрела.

Полицейские задержали на месте происшествия двух участников конфликта 32 и 43 лет – оба оказались россиянами. Для розыска сбежавшего на авто третьего фигуранта в городе была введена специальная полицейская операция. Впоследствии 29-летнего мужчину полицейские также задержали и изъяли у него ружье.

Предварительно следователи выяснили, что компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. В помещении заведения между ними возникла переросшая в драку ссора, которая продолжилась уже на летней площадке ресторана.

Во время конфликта мужчины угрожали друг другу ножами, а один из них, 29-летний одессит, взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел из него выстрел в воздух. После этого с места преступления стрелок уехал.

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На месте происшествия нашли и изъяли два ножа и сумку, в которой были три гранаты, две из которых, предварительно, боевые. Опасные предметы направили на экспертизу.

Также выяснилось, что задержанные россияне ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека.

Все трое участников конфликта задержаны. Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения.

Пришел к общежитию и стал стрелять…

Кроме того, как сообщили в Патрульной полиции Одесской области, сегодня днем, 13 июня, в полицию позвонила женщина, которая сообщила о стрельбе в Пересыпском районе Одессы. По ее словам, неизвестный мужчина зашел на территорию общежития и начал стрелять из пистолета по окнам дома. Женщина предоставила видео, описала мужчину и указала куда нарушитель, уехал на велосипеде.

В ходе обследования близлежащей территории возле одного из домов инспекторы обнаружили велосипед, а впоследствии и мужчину, полностью подпадавшего под описание заявительницы и которого зафиксировала камера видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали. Свои действия он объяснить не мог. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, которая будет выяснять происхождение вероятного оружия и причастность мужчины к повреждению имущества.

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