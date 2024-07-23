В пиковый сезон поезд из Киева в Одессу будет курсировать чаще: расписание

Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

Поезд Интерсити по маршруту Киев — Одесса запустили две недели назад и за это время в компании увидели «устойчивый спрос пассажиров на это направление», поэтому «Укрзалізниця» нашла возможности добавить рейсов в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги.

Поэтому, с завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа следующим графиком:

отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу — в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит примерно на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

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