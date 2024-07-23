В пиковый сезон поезд из Киева в Одессу будет курсировать чаще: расписание

В пиковый сезон поезд из Киева в Одессу будет курсировать чаще: расписание

«Укрзалізниця» на июль-август добавляет дополнительные рейсы из Киева в Одессу на поезд Интерсити №761/762.

Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика.

Поезд Интерсити по маршруту Киев — Одесса запустили две недели назад и за это время в компании увидели «устойчивый спрос пассажиров на это направление», поэтому «Укрзалізниця» нашла возможности добавить рейсов в Одессу, гибко оперируя подвижным составом железной дороги.

Поэтому, с завтрашнего дня Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также — 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа следующим графиком:

  • отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу — в 13:34;
  • обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит примерно на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами.

Билеты на рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Вы также можете узнать: Что делать пассажиру, который опоздал на поезд из-за тревоги: ответ «Укрзализныци»

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua