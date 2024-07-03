«Укрзалізниця» запускает дополнительный поезд из Киева в Одессу

«Укрзалізниця» запускает дополнительный поезд из Киева в Одессу

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця», реагируя на рост спроса пассажиров на поездки в Одессу в летний период, назначает дополнительный поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса.

Как сообщили в пресс-службе компании, этот поезд будет курсировать через день с 9 июля.

Поезд будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

На маршруте будут курсировать вагоны МПЛТ с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

Кроме того, «Укрзализныця» также увеличивает число мест на маршруте Киев – Харьков. Так, с сегодняшнего дня, 3 июля, и каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14.

Билеты на все рейсы, как обычно, будут доступны в приложении «Укрзалізниці», на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее «Укрзалізниця» запустила обновленный сайт.

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