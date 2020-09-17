Спасите наш дом: баннеры с криком о помощи появились на фасаде памятника архитектуры в Одессе

На ул. Софиевской, 15 (угол ул. Торговой) находится некогда красавец-дом, памятник архитектуры. Сейчас он увешен четырьмя красными баннерами с «криками души» живущих здесь одесситов. Таким образом они обращают внимание на свои многочисленные проблемы.

«Спасите наш дом!», «Спасите памятник архитектуры ХIХ века!» — четыре красных полотна развеваются на ветру и очень привлекают к себе внимание.

Как рассказывают жильцы дома, такая мера показалась им единственной возможной после многочисленных обращений в самые разные инстанции по поводу состояния старого дома.

— Дом дает усадку, причем давно. На стенах в квартирах — все больше трещин, — рассказывает жительница дома Инна Идомская.

— Проблем много. Дом дает усадку, трещины на фасаде, снаружи на флигелях, трещины в квартирах. Усадка дома «идет» в строну бульвара Жванецкого. Ситуация с фасадом усложнилась после того, как с него была сбита лепнина. Мы постоянно ходим и пишем во всевозможные инстанции, просили хоть подвалы почистить, но нас словно не слышат. Дом нуждается в укрепительных работах, мы об этом «трубим» с 2001 года, а ситуация только усложняется. Это же ракушняк, он активно впитывает влагу, и с этим надо что-то делать. А дом — памятник архитектуры, — рассказывает жительница дома Татьяна Боцуляк.

Жители дома показывают нам «красоты» внешне и внутри — со стороны двора.

В самом деле, это здание — памятник архитектуры позапрошлого века, известен как «Дом Скаржинского». Он построен по проекту его хозяина, профессора архитектуры К.Скаржинского. Его еще называют «дом с единорогами». Их было два. Правда, на обшарпанном фасаде сейчас можно полюбоваться только одним единорогом.

О фасаде этого дома мы рассказывали в декабре 2018 года, когда с многих фасадов одесских домов сбивалась лепнина во избежание ее падения на головы одесситов. Тогда случился «казус»: лепнину с дома сбили, она долго лежала на улице, а жители жаловались на обломки и мусор под окнами.

А вот совсем недавно мы снова упоминали этот памятник архитектуры: он вошел в «урожай» одесских нахалстроев, зафиксированных одесским управлением ГАСК только за одну неделю. Нахалстрой в этом доме, безусловно, очень «способствует» крепости старого здания, который и без того дает усадку.

Ну а «внешний вид» памятника архитектуры, то есть, состояние его фасада и в самом деле принуждает к крикам о помощи. Что и сделали жители памятника архитектуры, надеясь, что этот крик услышат.

Фото: Мария Котова