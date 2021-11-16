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В парке Шевченко развалилось ограждение Александровской колонны: мог пострадать ребенок

В парке Шевченко развалилось ограждение Александровской колонны: мог пострадать ребенок

Маленький ребенок играл в парке Шевченко возле Александровской колонны. Когда девочка потянула за металлический столбик ограждения, тот неожиданно упал вместе с тяжелой цепью.

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Видео о том, насколько некачественно закреплено ограждение вокруг памятника Александру ІІ, выложила в социальные сети мама девочки, на которую чуть было не упали тяжелые металлические детали ограды.

Металлические столбы ограды могут рухнуть в любой момент

И упавший столб не был исключением. Женщина продемонстрировала, насколько некачественно закреплены другие столбы.

Мать возмущена тем, насколько халтурно провели ремонт памятника. Ведь ее ребенок не пострадал только чудом. А в будущем от халатности строителей могут пострадать другие люди.

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Комментаторы разделись в своих мнениях об инциденте

Правда в комментариях многие одесситы стали обвинять саму мать в том, что она плохо смотрит за ребёнком и не должна позволять дочери трогать ограды и другие объекты.

Но другие пользователи поддержали мать. Ведь парк это место общественного отдыха и он должен быть безопасным для всех, и в первую очередь для детей, в которых горит дух исследования и познания мира.

Ограждение памятника Александру II страдает в парке Шевченко не первый раз. Раньше разрушения приписывали неизвестным вандалам, но, как оказалось, работы по его монтажу проведены настолько некачественно, что повалить ограждение под силу даже ребенку детсадовского возраста.

Чем-то похожий случай произошел в одесском ресторане «Море». Там 4-х летний мальчик в детской комнате баловался с дверями и те рухнули, порезав его стеклянными осколками.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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