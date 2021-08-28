В одесском ресторане на ребенка упала стеклянная дверь: его порезало осколками

Инцидент произошел в ресторане «Море» (Фонтанка). Четырехлетний мальчик играл в детской комнате, пока мама обедала. Внезапно двери рухнули на ребенка и разбились.
Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Одесса»
Из-за осколков у мальчика множественные порезы. Чтобы оказать ему помощь, вызвали неотложку.
Опубликовано фото, где ребенку оказывают помощь и видео, на котором сотрудники ресторана подметают осколки.
При этом сообщается, что персонал странно и пассивно отреагировал на произошедшее. Оплачивать услуги скорой помощи отказался, а потом и вовсе обвинили в случившемся самого ребенка.
В социальных сетях разгорелись споры: часть пользователей поддерживают позицию ресторана. Мол, если баловался и выломал дверь, то и правда сам виноват.
Но другие ставят резонный вопрос: что это за детская комната такая, где 4-х летний ребенок может выбить дверь, которая потом еще и разлетается на мелкие осколки?
Недавно в этом же ресторане море “Море” произошел прогремевший на всю Украину инцидент со стрельбой на свадьбе
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Фото и видео телеграм-канала “Новости Одесса”