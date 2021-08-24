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В центре Одессы ребенок получил ожоги, опершись на скульптуру

В центре Одессы ребенок получил ожоги, опершись на скульптуру

Инцидент произошел в одесском Горсаду возле скульптуры «Одесское время».

Малыш вырвал свою руку из бабушкиной, подбежал к скульптурной композиции, оступился и упал на четвереньки на металлическое основание скульптуры.

Об этом сообщил телеграм-канал «Новости Одессы».

Бронза, из которой сделана скульптурная композиция сильно нагрелась на солнце, что и стало причиной травмы мальчика. Он обжег ладони обеих рук и коленки. Травмы были серьезными – пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице медики зафиксировали ожоги 2-й степени.

Хочу предупредить мам с маленькими детками, которые гуляют или собираются гулять в Горсаду. Остерегайтесь памятника возле часов в это жаркое время. Где кошечки, собачки. Там металл очень сильно прогревается. Мой ребенок сегодня вырвал руку из бабушкиной и оступился, упал на четвереньки. В итоге ожоги на всех 4 конечностях второй степени, пришлось вызвать скорую. Слава богу она приехала очень быстро, наверное, за минуты 4. Берегите себя…

– написала мама маленького одессита.

ожоги у ребенка

обожженная коленка

Ранее “Одесская жизнь” сообщала о том, что в Одессе дельфин укусил ребенка

Фото телеграм-канала “Новости Одесса”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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