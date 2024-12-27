Аллея Славы в Одесской области: на родственников погибших воинов подали заявление в полицию

Печальной историей в соцсетях поделились дочь погибшего военнослужащего Татьяна Ковалева.

Родственники погибших Защитников утверждают, что первые баннеры, установленные местными властями на Аллее Славы, были низкого качества, с небрежно отредактированными фотографиями, что оскорбляло память о павших воинах.

Татьяна рассказывает, что семьи обращались в сельсовет с просьбой заменить баннеры с некачественными фото.

«Неоднократно родные обращались в сельский совет с просьбой заменить или снять баннеры. Сначала я хотела только изменить фото своего отца. К сельскому голове звонила моя бабушка и лично просила заменить, или вообще снять баннер, если не хотят заменить. Я писала посты в соцсети и отмечала общину, под моими постами все родные соглашались со мной, что эти баннеры только портят память о наших родных. Сельский голова пообещала снять баннер моего папы, пообещали лично моей бабушке, сняли только на день и снова повесили, просто плюнули нам в лицо», — пишет Татьяна.

Не получив поддержки в этом вопросе от сельского совета, семьи защитников решили сделать все самостоятельно — собрали средства и заменили баннеры. А старые — отнесли в сельсовет.

Но на Рождество, рассказывает Татьяна, к ее матери приехал участковый. Как выяснилось, сельский совет обратился к правоохранителям из-за самовольной замены баннеров на Аллее Славы «неопределенными лицами».

«Сельский совет написал заявление о самовольной замене баннеров на Аллее Славы «неопределенными лицами», хотя все прекрасно знают, что их заменили сами родные погибших. Не знаю у кого рука поднимется написать заявление, на людей, которые и так потеряли самое дорогое, что у них было», — пишет дочь погибшего воина.

Напоследок она выразила надежду, что произошло недоразумение и сельский совет исправит эту ситуацию:

«Надеюсь, это была ошибка, поэтому прошу исправить и не доводить эту ситуацию до абсурда. Не имеете уважения к нам, уважайте, хотя бы тех, кто ценой своей жизни защищал вас. Не хотелось придавать этому вопросу огласку, но вы трогаете самое дорогое, что и так болит, и эта боль никогда не угаснет».

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