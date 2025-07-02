Ключевые моменты:

Дмитрий Луценко, старший солдат, механик-водитель спецназа погиб при выполнении боевого задания, защищая Украину.

Он родом из Мариуполя, переехал в Измаил в 2022 году.

Доброволец «Азова», пошёл на фронт, чтобы освободить родной город.

Похороны военного пройдут в Киеве.

О гибели бойца сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Дмитрий Луценко родился в Мариуполе, был единственным сыном в семье, получил специальное образование и работал автослесарем. В 2022 году он вместе с женой переехал в Измаил, спасаясь от войны.

В прошлом году Луценко добровольно вступил в полк «Азов», чтобы освободить родной Мариуполь, где остались его родители. Он был известен своей искренностью, добротой и готовностью помочь, и за короткое время в Измаиле успел завоевать уважение и дружбу многих.

Дмитрий погиб в бою против российских оккупантов, защищая право украинцев на мирную жизнь. Похоронят его в Киеве на Аллее Славы.

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