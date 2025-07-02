Ключевые моменты:
- Дмитрий Луценко, старший солдат, механик-водитель спецназа погиб при выполнении боевого задания, защищая Украину.
- Он родом из Мариуполя, переехал в Измаил в 2022 году.
- Доброволец «Азова», пошёл на фронт, чтобы освободить родной город.
- Похороны военного пройдут в Киеве.
О гибели бойца сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Дмитрий Луценко родился в Мариуполе, был единственным сыном в семье, получил специальное образование и работал автослесарем. В 2022 году он вместе с женой переехал в Измаил, спасаясь от войны.
В прошлом году Луценко добровольно вступил в полк «Азов», чтобы освободить родной Мариуполь, где остались его родители. Он был известен своей искренностью, добротой и готовностью помочь, и за короткое время в Измаиле успел завоевать уважение и дружбу многих.
Дмитрий погиб в бою против российских оккупантов, защищая право украинцев на мирную жизнь. Похоронят его в Киеве на Аллее Славы.
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