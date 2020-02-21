В Одному зі спальних районів Одеси приїжджі пограбували одесита

Правопорушники – жителі Березівського району 18-ти та 38-ми років – побили потерпілого та відібрали у нього два мобільних телефони.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Наразі підозрювані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Вночі до Суворовського відділу поліції звернувся 35-річний одесит і повідомив, що декілька хвилин тому на проспекті Добровольського на нього напали двоє невідомих, вдарили по голові та відібрали ґаджети. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції та екіпаж патрульної поліції, які за гарячими слідами затримали зловмисників.

За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Фото ілюстративне: 24 канал

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