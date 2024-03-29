Новости Одессы и Одесской области

В Одессе оборудуют и откроют дополнительные укрытия

В Одессе оборудуют и откроют дополнительные укрытия

Мэрия согласовала передачу более 20 бомбоубежищ в Одессе КП «Сервисный центр» для дальнейшего обустройства и обслуживания.

Такое решение было принято 28 марта на исполкоме Одесского городского совета.

Речь идет о 21 сооружении гражданской защиты общей площадью 4551 кв. метр, которые раньше находились в управлении Фонда госимущества.

Проект решения исполкома:

В большинстве эти защитные сооружения находятся в запущенном состоянии и требуют ремонта, но даже в таком виде пригодны для укрытия населения.

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«С начала полномасштабного вторжения нами проведена масштабная работа. Еще летом 2022 года Одесский городской совет дал согласие на принятие из государственной в коммунальную собственность сооружений гражданской защиты, которые находились в управлении Фонда госимущества. До этого было направлено несколько писем в различные инстанции. И наконец эти защитные сооружения гражданской защиты были переданы городскому Департаменту коммунальной собственности, который сегодня передает хранилища Сервисному центру», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова отметил, что будут назначены ответственные лица, которые будут открывать убежища во время тревог.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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