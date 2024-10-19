В одной из громад Одесской области обещают «ликвидировать» всех бродячих собак

В Суворовской громаде Измаильского района Одесской области решили убивать уличных собак. Местных жителей просят не оставлять своих домашних питомцев без присмотра.
Соответствующую «памятку» из местного паблика «Суворовский вестник» распространили сегодня одесские Телеграм-каналы.
«Помните, в общественных местах нельзя оставлять животных без присмотра хозяина. Также не отвязывайте собак в ночное время. Самовыгул животного может навредить окружающим людям и вашему любимцу», – говорится в тексте обращения.
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Также жителей громады предупреждают: домашняя собака должна находиться на привязи либо без таковой, но на изолированной и хорошо огражденной территории, а «все остальные животные автоматически приравниваются к бездомным».
В случае выявления бездомных собак на территории населенного пункта местные власти обещают «принять меры по их ликвидации».
Напомним, летом на улице Кустанайской в Хаджибейском районе Одессы обнаружили застреленными двух бездомных собак. В полиции сообщали, что разыскивают причастного к убийству для дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.
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