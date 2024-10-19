В одной из громад Одесской области обещают «ликвидировать» всех бродячих собак

Соответствующую «памятку» из местного паблика «Суворовский вестник» распространили сегодня одесские Телеграм-каналы.

«Помните, в общественных местах нельзя оставлять животных без присмотра хозяина. Также не отвязывайте собак в ночное время. Самовыгул животного может навредить окружающим людям и вашему любимцу», – говорится в тексте обращения.

Также жителей громады предупреждают: домашняя собака должна находиться на привязи либо без таковой, но на изолированной и хорошо огражденной территории, а «все остальные животные автоматически приравниваются к бездомным».

В случае выявления бездомных собак на территории населенного пункта местные власти обещают «принять меры по их ликвидации».

Напомним, летом на улице Кустанайской в Хаджибейском районе Одессы обнаружили застреленными двух бездомных собак. В полиции сообщали, что разыскивают причастного к убийству для дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.

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