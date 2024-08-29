Новости Одессы и Одесской области

До Одессы не доехала фура с тоннами замороженных собак: куда везли груз

До Одессы не доехала фура с тоннами замороженных собак: куда везли груз

По дороге из Николаева в Одессу в аварию попала фура, которая перевозила странный груз — 2,5 тонны замороженных туш собак.

Об этом сообщает николаевский ресурс «Новости-N».

28 августа на пересечении проспекта Центрального и улицы 6-я Слободская столкнулись минивэн Fiat Doblo и грузовик Renault Master. От столкновения большегрузный автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Фиат» и пассажир грузовика.

дтп Николаев

Груз, который перевозил грузовой автомобиль Renault Master оказался более чем странным: как сказано в накладных, в кузове находилось 2,5 тонны замороженных собачьих туш.

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В сопровождающих документах пунктом назначения является Одесса.

Отметим, новость взбудоражила зоозащитников и пользователей соцсетей — предполагают массовое убийство собак.

собаки

 

собаки

Издание «Преступности НЕТ» пишет, что грузовик ехал из Днепра и вез туши собак на кремацию. Сейчас в ситуации разбирается полиция, которая устанавливает владельца груза.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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