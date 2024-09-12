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В Одесу повертаються відключення світла за графіком

В Одесу повертаються відключення світла за графіком

За розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні, 12 вересня, в Одеській області з 13:00 до 23:00 буде застосовано стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

«Друзі, на жаль, отримали команду від Укренерго про відключення однієї групи з 13:00 до 23:00», – йдеться в повідомленні.

Планується відключення однієї черги.

Читайте на нашому сайті: Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють

Енергетики просять максимально зменшити використання електроенергії, коли вона є, щоб зменшити кількість і тривалість відключень.

Читайте також: Одеса увійшла до списку міст, де найбільше відключатимуть світло взимку

 

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