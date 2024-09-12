В Одесу повертаються відключення світла за графіком

За розпорядженням НЕК «Укренерго», сьогодні, 12 вересня, в Одеській області з 13:00 до 23:00 буде застосовано стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
«Друзі, на жаль, отримали команду від Укренерго про відключення однієї групи з 13:00 до 23:00», – йдеться в повідомленні.
Планується відключення однієї черги.
Читайте на нашому сайті: Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють
Енергетики просять максимально зменшити використання електроенергії, коли вона є, щоб зменшити кількість і тривалість відключень.
Читайте також: Одеса увійшла до списку міст, де найбільше відключатимуть світло взимку