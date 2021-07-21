В Одессу съедутся на форум мэры со всей Украины

С 27 по 29 июля в Одессе пройдет ежегодный форум Ассоциации городов Украины (АГУ).

Как сообщил на недавнем аппаратном совещании мэр Одессы Геннадий Труханов, на форум съедутся мэры со всей Украины.

По словам Труханова, муниципальным властям необходимо как следует подготовиться, так как «те, кто приезжает в наш город, смотрят, дают нам оценку» и «надо, чтобы город выглядел».

Согласно данным, обнародованным на сайте Ассоциации городов Украины, ХVІ Украинский муниципальный форум продолжит многолетнюю традицию АГУ «собирать глав общин, чиновников, экспертов и представителей международных организаций для обсуждения насущных вопросов местного самоуправления».

«Украинский муниципальный форум ежегодно становится площадкой для дискуссий и выработки общей позиции органов государственной власти и Ассоциации городов Украины по развитию местного самоуправления, совершенствование законодательной базы, децентрализации, открытого управления, поддержки экономического развития общин, энергосбережения и реформирования ЖКХ и тому подобное», – отмечают в АГУ.

Участниками форума станут около 500 городских голов и руководителей органов местного самоуправления, представителей парламента, правительства, зарубежные партнеры АГУ и представители международных организаций.

Стоит отметить, что после реформы децентрализации мэры украинских городов стали фактически еще одной веткой власти в стране.

Фото: АГУ