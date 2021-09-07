Коронавирус 7 сентября: в Одесской области почти полторы сотни новых случаев

По состоянию на утро вторника, 7 сентября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 140 новых случаев коронавируса (COVID-19) притом, что днем ранее их было зарегистрировано 63, а на утро субботы, 4 сентября – 90.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодняшний день в регионе 145 493 больных. За прошедшие сутки смертей от COVID-19 не зарегистрировали, а днем ранее сообщалось про двух умерших (всего с начала пандемии таковых 3089). Выздоровели 135 человек (всего 139 439).

В целом в Украине на утро 7 сентября лабораторно подтвердили 2197 новых случая COVID-19 против 773 сутками ранее. Всего в стране на сегодня 2 300 504 зараженных. За сутки умерли 53, а выздоровели 1429 украинцев.

Как сообщалось ранее, на утро 6 сентября в Одесской области выявили 63 новых случая коронавируса, 2 человека умерли.