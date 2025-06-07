Это подарок украинцам от компании ROZETKA, которая отмечает свое 20-летие. Помимо Одессы, «Золотые мячи» будут представлена еще в девяти украинских городах – Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Днепре, Киеве, Житомире, Ровно и Луцке.

Одесситы смогут посмотреть на необычную инсталляцию и завтра, 8 июня, с 10:00 до 20:00 у западного входа на стадион «Чорноморець».

В случае воздушной тревоги экспозиция приостанавливает работу, а посетители должны пройти в укрытие.

«Вместе с ROZETKA мы открыли проект, который впервые собрал все три украинских «Золотых мяча» вместе. Наша главная цель вдохновить юных украинцев заниматься футболом и показать, что нет ничего невозможного, если ты действительно горишь своим делом. Именно поэтому слоган турне – «Следующий золотой мяч – твой», – говорит, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

«Скоро будет 50 лет, как я получил «Золотой мяч», первый для Украины. Футбол – это игра, в которой важны характер и настойчивость, а еще сила духа, которую сейчас ежедневно демонстрируют украинцы. Я верю, что среди наших детей растет тот, кто принесет Украине четвертый «Золотой мяч», – рассказал футболист и тренер Олег Блохин.

«Со своим «Золотым мячом» я объездил Европу, Азию и, конечно, Украину – от больших городов до самых отдаленных уголков, был даже на фронте. Всюду и болельщики, и юные футболисты радовались возможности увидеть этот трофей. Я рад, что все три «Золотых мяча» сегодня вместе, чтобы поддержать украинцев. И верю: среди нашей молодежи есть много талантливых детей, и следующий «Золотой мяч» в Украине – только вопрос времени», – сказал футболист Игорь Беланов.

«Золотой мяч» – футбольная награда, основанная французским журналом France Football в 1956 году. Ежегодно ее вручают лучшему игроку мира (до 2007 года – лучшему игроку Европы). Этот трофей завоевали трое украинских футболистов: Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов – в 1986-м и Андрей Шевченко – в 2004-м.