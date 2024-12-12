В Одессу едет «Золотой мяч» Шевченко — с трофеем можно сфотографироваться

Как сообщили в Укрзализныци, с 16 декабря «Золотой мяч» Андрея Шевченко отправляется поездами в турне по Украине. Акция приурочена к 20-летию получения престижной награды.

«Не упустите уникальную возможность увидеть «Золотой мяч» собственными глазами на вокзале своего города! Приходите, фотографируйтесь с трофеем, делитесь вашими впечатлениями в соцсетях и празднуйте эту знаковую дату вместе с нами!», — сообщили железнодорожники.

В Одессе мяч можно увидеть 23 декабря с 9:30 до 20:00 на железнодорожном вокзале.

Кроме Одессы трофей будут демонстрировать на центральных железнодорожных вокзалах в 9-ти городах:

16.12 Краматорск, 10:30 — 15:00

17.12 Тернополь, 11:30 — 13:00

17.12 Хмельницкий, 17:40 — 21:30

18.12 Харьков, 12:30 — 18:30

19.12 Винница, 8:00 — 20:50

20.12 Львов, 8:00 — 20:50

21.12 Запорожье, 15:10 — 20:00

22.12 Днепр, 9:00 — 17:00

24.12 Яготин, 9:10 — 16:20

В случае воздушной тревоги вокзал и экспозиция прекращают работу, а посетители должны пройти в укрытие.

Что известно о «Золотом мяче»

За всю историю только три украинца завоевали этот трофей. Олег Блохин в 1975 году, Игорь Беланов – в 1986-м и Андрей Шевченко, которому награда была вручена 13 декабря 2004-го.

В 2004 году Андрей Шевченко впервые стал чемпионом Италии, второй раз стал лучшим бомбардиром Серии А и завоевал Суперкубок Италии. За год до этого украинец выиграл с «Миланом» Лигу чемпионов. А еще он был капитаном сборной Украины, которая в 2004 году удачно начала отборочный цикл, по окончании которого впервые вышла в финальную часть чемпионата мира-2006.