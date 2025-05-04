Об этом сообщило специализированное спортивное издание UA-Футбол.

1 мая 2025 года в Одессе на 91-м году жизни скончался Эдуард Иванович Масловский — заслуженный тренер Украины, выдающаяся фигура в истории одесского футбола.

Родившись 25 августа 1934 года в пгт Хотимск (Белорусская ССР), Масловский начал свою футбольную карьеру как защитник в СКВО (Львов), а с 1960 по 1966 годы выступал за одесский СКВО (позже СКА), где был капитаном команды.

После завершения игровой карьеры Масловский посвятил себя тренерской деятельности. Он возглавлял одесский СКА в разные годы, а также работал в тренерском штабе черновицкой «Буковины». Особое внимание он уделял работе с молодежью, тренируя в ДЮСШ СКА (Одесса). Среди его воспитанников — Игорь Беланов, который в 1986 году получил престижную награду «Золотой мяч» как лучший футболист Европы.

Под руководством Масловского в одесском СКА играли многие известные футболисты, среди которых Игорь Иваненко, Сергей Марусин, Владимир Смаровоз, братья Леонид и Владимир Мали, Петр Чилиби, Олег Таран, Сергей Пучков, Илья Цымбаларь, Юрий Сак, Олег Кошелюк, Виктор Сахно, Олег Суслов и другие.

За многолетний труд и вклад в развитие футбола Одесской области Масловский был отмечен почетными грамотами и наградами от Одесской областной государственной администрации.

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