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В Одессу приехал с визитом Зеленский – посетил «Тирас» и больницу (фото)

В Одессу приехал с визитом Зеленский – посетил «Тирас» и больницу (фото)

Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, Одессу посетил с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает официальный Телеграм-канал мэрии города «Одеса. Офiцiйно».

Глава государства посетил ЖК «Тирас», куда 23 апреля попала ракета рашистов, убив 8 человек, в том числе трехмесячного младенца.

Напомним, после ряда экспертиз городские власти пришли к выводу, что жилой дом можно восстановить.

Тирас
Зеленский в Одессе
Зеленский посетил Тирас
Зеленский посетил Тирас2

 

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Кроме того, во время визита в Одессу Зеленский посетил одну из городских клинических больниц, где поздравил медиков с их профессиональным праздником и вручил почетные государственные награды.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, недавно в больнице открыли новое приемно-диагностическое отделение, где сегодня предоставляется полный спектр медицинских услуг.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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