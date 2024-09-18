В Одессу отправляли опасные посылки, спрятанные в кастрюлях

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Установлено, что злоумышленники приобрели у пока неустановленного следствием лица гранаты различной модификации и отправили «клиенту» в Одессу, спрятав в кастрюле, шланге для душа и тому подобное. В целом они сбыли семь гранат, за которые получили почти 17 тысяч гривен.

Мужчин задержали в Днепре. Все гранаты, которые те продали, были изъяты из незаконного оборота и направлены на исследование.

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Продавцам боеприпасов сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Ранее в Одессе во время задержания торговцев оружием один из задержанных бросил в сторону правоохранителей гранату.