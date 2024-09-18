До Одеси відправляли небезпечні посилки, заховані в каструлях

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Встановлено, що зловмисники придбали у наразі невстановленої слідством особи гранати різної модифікації та відправили «клієнту» до Одеси, сховавши в каструлі, шлангу для душу тощо. Загалом вони збули сім гранат, за які отримали майже 17 тисяч гривень.

Чоловіків затримали у Дніпрі. Усі гранати, які ті продали, були вилучені з незаконного обігу та направлені на дослідження.

Читайте також: На Одещині чоловік дістав гранату з кишені та вибухнув

Продавцям боєприпасів повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Раніше в Одесі під час затримання торговців зброєю один із затриманих кинув у бік правоохоронців гранату.