До Одеси відправляли небезпечні посилки, заховані в каструлях

Мешканці Дніпра віком 28 і 38 років відправляли до Одеси посилки з гранатами, ховаючи їх серед побутових речей, і отримували оплату на банківські картки. Наразі обох ділків узято під варту.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
Встановлено, що зловмисники придбали у наразі невстановленої слідством особи гранати різної модифікації та відправили «клієнту» до Одеси, сховавши в каструлі, шлангу для душу тощо. Загалом вони збули сім гранат, за які отримали майже 17 тисяч гривень.
Чоловіків затримали у Дніпрі. Усі гранати, які ті продали, були вилучені з незаконного обігу та направлені на дослідження.
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Продавцям боєприпасів повідомлено про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті вибухових пристроїв за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Раніше в Одесі під час затримання торговців зброєю один із затриманих кинув у бік правоохоронців гранату.