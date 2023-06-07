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Как помочь херсонцам, пострадавшим от подрыва ГЭС

Как помочь херсонцам, пострадавшим от подрыва ГЭС

Две общественные организации «Крылья Украины» и патронатная служба PTSD Med Team вместе с благотворительным фондом «Перуница. Молнии нации» собирают гуманитарную помощь для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС херсонцев.

Напомним, ночью 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Десятки тысяч людей потеряли имущество и стали заложниками стихии.

Если у вас есть возможность, вы можете помочь волонтерам и херсонцам следующими вещами:

  • питанием и питьевой водой;
  • одеждой и обувью;
  • кормом для животных и наполнителем для туалета;
  • спальными мешками и одеялами.

Также у волонтеров есть возможность разместить людей, потерявших дом.

Пункты приема помощи:

  • г. Одесса, улица Маршала Говорова, 2 — с 11.00 до 16.00;
  • с. Фонтанка, улица Гагарина, вторая — с 11.00 до 16.00;
  • с. Фонтанка, улица Центральная, 45 — с 16.00 до 19.00

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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