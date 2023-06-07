Как помочь херсонцам, пострадавшим от подрыва ГЭС

Две общественные организации «Крылья Украины» и патронатная служба PTSD Med Team вместе с благотворительным фондом «Перуница. Молнии нации» собирают гуманитарную помощь для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС херсонцев.
Напомним, ночью 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Десятки тысяч людей потеряли имущество и стали заложниками стихии.
Если у вас есть возможность, вы можете помочь волонтерам и херсонцам следующими вещами:
- питанием и питьевой водой;
- одеждой и обувью;
- кормом для животных и наполнителем для туалета;
- спальными мешками и одеялами.
Также у волонтеров есть возможность разместить людей, потерявших дом.
Пункты приема помощи:
- г. Одесса, улица Маршала Говорова, 2 — с 11.00 до 16.00;
- с. Фонтанка, улица Гагарина, вторая — с 11.00 до 16.00;
- с. Фонтанка, улица Центральная, 45 — с 16.00 до 19.00
Читайте также: Взрыв на Каховской ГЭС: грозит ли Черному морю экологическая катастрофа?