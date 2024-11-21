На севере Одесской области идет снег: на дорогах работает техника (фото, видео)

Напомним, первый снег уже успел порадовать жителей Балты, Кодымы и Подольска.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обеспечен.

Из-за плюсовой температуры снег тает. Поэтому подрядные организации и работники Службы восстановления патрулируют дороги и при необходимости обрабатывают противогололедными материалами. Работает пять единиц снегоуборочной техники.

По прогнозам Гидрометеорологического центра осадки по территории области закончатся до 15:00. При этом синоптики предупреждают, что температура воздуха по области будет иметь обратный ход:

«То есть утром будет намного теплее чем в середине дня! В вечерние же часы местами ожидается переход к отрицательным значениям температуры. Учитывайте это, пожалуйста, собираясь на улицу».

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