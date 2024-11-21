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На севере Одесской области идет снег: на дорогах работает техника (фото, видео)

На севере Одесской области идет снег: на дорогах работает техника (фото, видео)

Сегодня, 21 ноября, на севере Одесской области снова снежит. На дорогах скользко, работает снегоуборочная техника. По прогнозам синоптиков, осадки на территории области после обеда закончатся.

Напомним, первый снег уже успел порадовать жителей Балты, Кодымы и Подольска.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения  обеспечен.

Из-за плюсовой температуры снег тает. Поэтому подрядные организации и работники Службы восстановления патрулируют дороги и при необходимости обрабатывают противогололедными материалами. Работает пять единиц снегоуборочной техники.

По прогнозам Гидрометеорологического центра осадки по территории области закончатся до 15:00. При этом синоптики предупреждают, что температура воздуха по области будет иметь обратный ход:

«То есть утром будет намного теплее чем в середине дня! В вечерние же часы местами ожидается переход к отрицательным значениям температуры. Учитывайте это, пожалуйста, собираясь на улицу».

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