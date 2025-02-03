Сейчас снежный покров можно наблюдать в основном в области, а в большей части Одессы он уже успел растаять.

А в области местами снег еще держится и продолжает идти:

По данным синоптиков, наибольшее количество осадков в нашем регионе сегодня пришлось на Белгород-Днестровский и Черноморск.

Как сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, по состоянию на 9:30 часов утра, 3 февраля, проезд автомобильными дорогами общего пользования государственного значения Одесской области обеспечен.

Подрядные организации и дорожные службы патрулируют дороги, техника дежурит круглосуточно.

Водителей просят учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем.

«Соблюдайте Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию во время движения. Особенно внимательными будьте, приближаясь к перекресткам и пешеходным переходам. Помните, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в разы, а экстренное торможение может не дать желаемого эффекта», — предупреждают в Службе.

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На фото Светланы Соболевой — снег в Одессе сегодня

