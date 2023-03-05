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В Одессой тушили огромный пожар — горели поля фильтрации (фото и видео)

В Одессой тушили огромный пожар — горели поля фильтрации (фото и видео)

Спасатели ликвидировали пожар на полях фильтрации, непосредственно прилегающих к Одессе, площадью 5 квадратных километров. 

Вчера, 4 марта, около трех часов дня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города Одесса, по улице Хаджибейская дорога.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что отдельными очагами горит камыш. 

Пожар тушили более трех часов и ликвидировали его около 7 вечера. В общей ложности пламя бушевало на площади 5000 м².

Из-за невозможности подъезда и сильного порыва ветра тушения пожара происходило путем захлестывания.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 20 пожарных.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как тушили масштабный пожар в городе Белгороде-Днестровском Одесской области, где горел склад промышленного предприятия. В публикации много зрелищных фото и видео работы спасателей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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