Масштабный пожар в Белгороде-Днестровском: пылающий склад тушили 3 часа (фото, видео)

Сегодня ночью, 4 марта, в городе Белгороде-Днестровском Одесской области тушили масштабный пожар – горел склад промышленного предприятия.

По информации областного управления ГСЧС, возгорание возникло в складском помещении одного из предприятий. Пожар перекинулся на открытую территорию предприятия, где лежали пенополистирольные плиты и стоял прицеп грузовика.

На ликвидацию пожара площадью около 1500 квадратных метров спасателям понадобилось почти три часа.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

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