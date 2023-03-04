Масштабный пожар в Белгороде-Днестровском: пылающий склад тушили 3 часа (фото, видео)

Сегодня ночью, 4 марта, в городе Белгороде-Днестровском Одесской области тушили масштабный пожар – горел склад промышленного предприятия.
По информации областного управления ГСЧС, возгорание возникло в складском помещении одного из предприятий. Пожар перекинулся на открытую территорию предприятия, где лежали пенополистирольные плиты и стоял прицеп грузовика.
На ликвидацию пожара площадью около 1500 квадратных метров спасателям понадобилось почти три часа.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
Читайте также:
- В Одессе спасатели спасли работника СТО;
- На месте пожара в парке Одессы нашли два трупа;
- В селе под Одессой нашли обгоревшее тело хозяина дома.
Фото и видео пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области