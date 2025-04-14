Согласно его данным, фламинго уже не впервые прилетают в Одесскую область. В прошлом году птицы пытались вывести потомство на территории парка, однако постоянные взрывы от российских ракет и дронов-камикадзе мешали этому процессу. Фламинго вынуждены были покидать гнезда на несколько дней.

Во время длительного отсутствия птиц кладку уничтожали хищники — шакалы, лисы и другие животные. Все яйца были съедены. Из-за этого стая ищет новое, более защищенное место для гнездования.

По словам Русева, возвращение такого количества фламинго — положительный знак для экосистемы лиманов. Однако дальнейшее поведение птиц будет зависеть от уровня безопасности в регионе.

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